Швейцарец переехал в Бурятию и открыл ферму

Гражданин Швейцарии переехал в Бурятию и стал фермеров. Сейчас он разводит свиней, делает мебель и считает республику лучшим местом на земле.

На родине Анкерманн работал автослесарем. Он всегда любил путешествия. Много лет назад он был в Бурятии с проездом, и, увидев ее столице, влюбился. А около двух лет назад переехал в республику.

«По моему мнению — это самое красивое место в России, потому что здесь, в Бурятии, все есть. Есть горы, есть озера, и конечно, Байкал. Есть степи и люди с очень интересной культурой», — цитирует Анкерманна Mash.

За два года он построил дом, сам сделал часть мебели и открыл небольшую ферму. Теперь гражданин Швейцарии разводит свиней, в дальнейшем планирует делать колбасу, ветчину, и салями.

А еще Анкерманн проводит туры для иностранцев. «Я очень счастлив, и надеюсь, что смогу еще долго жить здесь, если все получится с документами», — сказал путешественник.