Майнеры из Китая потянулись в Сибирь за дешевым электричеством

Китайские инвесторы не горят желанием переносить центр прибыли из КНР в РФ. Но в Россию из Китая массово едут майнеры криптовалют, и перевозят оборудование в Бурятию и Иркутскую область, сообщило издание Eurasianet (США).

Эксперты связывают рекордный рост стоимости криптовалюты в 2020 году с пандемией, увеличившей интерес к альтернативным инструментам инвестиций. Так, в феврале 2021 года цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку 58 тысяч долларов, затем стоимость вновь опустилась. В воскресенье валюта торговалась по цене 51 тысяча долларов за биктоин.

«Рекордный рост цен на биткоин спровоцировал миграцию инвесторов-майнеров из Китая и некоторых других стран в Россию. Они перевозят оборудование в республику Бурятия и Иркутскую область — там относительно дешевое электричество и подходящие климатические условия: в холодном климате проще остужать нагревающееся оборудование», — цитирует ИноСМИ Eurasianet.

Но спрос со стороны майнеров превышает возможности российских дата-центров. Например, один из инвесторов закупил в Азии 14 фур оборудования стоимостью 40-60 миллионов долларов, и все равно не сможет обслужить примерно половину поступивших заявок. Поэтому он решил строить новый дата-центр недалеко от Красноярска.