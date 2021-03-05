Зарплаты новосибирцев оказались одними из самых низких в Сибири

Новосибирскстат представил рейтинг зарплат в регионах Сибирского федерального округа за прошедший год, Новосибирская область оказалась в числе аутсайдеров. Также низкие зарплаты в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области.

По информации Новосибирскстата, самая низкая средняя зарплата в Сибири – в Алтайском крае (чуть меньше 30 тысяч рублей в месяц). На второй строчке снизу – Республика Алтай (36 тысяч). В среднем 37,5 тысячи рублей в месяц получают омичи, 41 тысячу – новосибирцы.

Средняя зарплата по Сибири составляет более 43 тысяч рублей в месяц. Столько зарабатывают, согласно статистическим данным, жители Хакасии, Тувы и Кузбасса.

Зарплаты выше среднего в Томской и Иркутской областях – 47 и 49 тысяч рублей соответственно. Самый высокий средний уровень дохода в Сибири – в Красноярском крае (53 тысячи рублей в месяц).