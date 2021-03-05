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Зарплаты новосибирцев оказались одними из самых низких в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирскстат представил рейтинг зарплат в регионах Сибирского федерального округа за прошедший год, Новосибирская область оказалась в числе аутсайдеров. Также низкие зарплаты в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области.

По информации Новосибирскстата, самая низкая средняя зарплата в Сибири – в Алтайском крае (чуть меньше 30 тысяч рублей в месяц). На второй строчке снизу – Республика Алтай (36 тысяч). В среднем 37,5 тысячи рублей в месяц получают омичи, 41 тысячу – новосибирцы.

Средняя зарплата по Сибири составляет более 43 тысяч рублей в месяц. Столько зарабатывают, согласно статистическим данным, жители Хакасии, Тувы и Кузбасса.

Зарплаты выше среднего в Томской и Иркутской областях – 47 и 49 тысяч рублей соответственно. Самый высокий средний уровень дохода в Сибири – в Красноярском крае (53 тысячи рублей в месяц).

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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