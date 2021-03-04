Томича нашли мертвым на лестнице

Житель Томска найден мертвым на лестничной площадке с травмами, характерными для падения с высоты, сообщило в четверг СУ СКР по Томской области.

По данным следствия, 56-летнего мужчину нашли мертвым в подъезде одного из домов, где он жил, в Ленинском районе Томска днем в четверг.

«Жильцы обнаружили на лестничной площадке между первым и вторым этажами тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», – говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза.