Первые за зиму нерпята родились на Байкале

Первые за зиму нерпята появились на Байкале. Наблюдатели заметили их в снежных торосах на льду озера, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» на своей странице в Facebook.

«Казалось бы, рано говорить о весне в наших северных краях. Но природа уже готовится к весеннему сезону — в нынешнем году даже раньше обычного... В байкальских торосах, в подснежных логовах навстречу весне появляются первые нерпята-бельки», — сообщил старший научный сотрудник заповедника Геннадий Янкус.

До появления на свет малышей самки устраивают на льду под снегом логовище, в котором приносят детеныша. Снежное логово достаточно теплое: при внешней температуре в 20 градусов ниже нуля внутри «помещения» она достигает до плюс 5 градусов. Рождение детенышей обычно происходит в конце февраля–марте.

«После рождения малыши остаются в убежище пять недель. За это время они питаются только материнским молоком и не покидают его… А перед тем как малыши начнут самостоятельно охотиться, они полностью линяют», — объяснил Sibnet.ru начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук Александр Ананин.

В этот период их шерсть из белой превращается в серо-серебристую. Смена окраса происходит постепенно и длится около трех месяцев. Нерпят в это время называют кумуткан.