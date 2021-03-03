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Съемочная группа «Диалоги о рыбалке» побывала на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке» сняла репортаж о подледном лове хариуса во Фролихинском заказнике на Байкале. Сотрудники телеканала заинтересовались не только рыбой, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В феврале территорию Фролихинского заказника посетила съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке». На съемки приехали продюсера Игорь Чернышев и оператор Максим Даиров, режиссер документальных фильмов Илья Яковлев.

Съемочные работы проводили для проекта «Байкальские приключения». Группа, помимо подледной рыбалки хариуса, много времени уделила съемкам живописных мест Фролихинского заказника, включая жемчужину Северного Байкала — озеро Фролиха.

Велись съемки повседневной работы государственных инспекторов. Программа будет посвящена и достопримечательностям заказника. Но точная дата выхода передачи пока неизвестна.

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