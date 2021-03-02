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Автомобиль-торт установил рекорд скорости. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Съедобный автомобиль в США установил два рекорда Гиннесса: по максимальной скорости и преодоленной дистанции — видео с заезда опубликовано в YouTube.

Два автомобиля-торта по заказу одного из казино построил знаменитый кондитер Майк Эдлер. Белый болид состоял из 139 ванильных лепешек, а черный — из 145 шоколадных. Сверху машины декорировали помадкой и глазурью.

В основе автомобилей лежала алюминиевая рама, ее вес вместе с колесами составил 29 килограммов. Общая масса машины — 303 килограмма.

За руль белого болида сел автогонщик Майкл Андретти, а черного — его отец. Машины разгоняли по два помощника. В результате белый съедобный автомобиль развил скорость до 27,48 километров в час и проехал 106,62 метра. Это рекорд Гиннесса.

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