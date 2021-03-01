Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?

Почти половина россиян ничего не знают о введенном с 1 января 2021 года новом налоге на доходы с банковских вкладов. Многих вкладчиков в результате может ждать неприятный сюрприз от налоговой инспекции. Как будут начислять налог, на что влияют сроки и периодичность выплаты процентов и какие нюансы важно знать?

Согласно социологическому исследованию банка «Открытие», 44% граждан ничего не слышали про новый налог на доходы с вкладов. Лишь 27% респондентов знают о методике расчета нового налога, а 47% уже рассматривают альтернативные инструменты для сбережений вместо депозитов.

Кто заплатит новый налог?

Налогом на депозиты с 2021 года облагается общий доход по вкладам в российских банках за год, за вычетом необлагаемого минимума, который составляет миллион рублей, помноженный на ключевую ставку Центробанка на 1 января.

На сумму, которая превышает этот минимум, по итогам года начислят НДФЛ. Его ставка — 13%. Для 2021 года необлагаемая налогом сумма составляет 42500 рублей, она получается, если умножить миллион рублей на ключевую ставку 4,25%.

Например, у физического лица есть вклад на 3 миллиона рублей, ставка по которому составляет 5%. Процентный доход за год составит 150 тысяч рублей. Из этой суммы следует вычесть 42500 рублей, на остальное насчитают новый налог. Гражданину потребуется заплатить государству 13 975 рублей.

Налоговая служба самостоятельно посчитает новый налог с процентов по вкладам, исходя из сведений, которые получит от банков.

Чтобы не платить новый налог в 2022 году, сумма банковского депозита в среднем должна быть менее 700 тысяч рублей.

При расчете процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее чем под 1%. Тем самым из расчета нового налога исключаются стандартные зарплатные счета, ставка по которым обычно не превышает 1%, а также вклады до востребования. Кроме этого, под новый налог не попадают эскроу-счета.

Проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода. Тем самым гражданин избежит налогообложения дохода от курсовой разницы, если из-за ослабления рубля стоимость долларового вклада резко вырастет.

Дата открытия вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов не влияют на порядок обложения новым налогом, соответствующие разъяснения ранее обнародовал Минфин РФ. Доход будет учитываться за тот год, в котором он фактически получен. Так, если депозит открыт в одном году, а закрыт в другом, для каждого периода подсчитают отдельный процентный доход.

Какие нюансы важно знать

Декларировать процентный доход не требуется, налоговики сами направят гражданину уведомление на уплату, как это происходит сейчас с налогом на недвижимость и транспорт. Впервые уплатить налог за 2021 год вкладчикам предстоит в 2022 году — до 1 декабря.

При этом де-факто налог будет действовать не только на классические банковские депозиты. Например, у многих банков есть карты, по которым на остаток начисляется процент выше 1%. Такие начисления налоговая служба также учтет при высчитывании процентного дохода.

Теперь придется заплатить налог и за некоторые «бесплатные» услуги банков. Ряд кредитных учреждений предоставляют клиентам продукты, которые предусматривают бесплатные услуги при условии, что на счете лежит определенная сумма. Например, бесплатное обслуживание карточного счета при заданном неснижаемом остатке на нем.

По новым правилам все льготы при пользовании банковскими продуктами также будут засчитываться гражданам в качестве процентного дохода. Фактическая стоимость бесплатной услуги от банка станет учитываться при налогообложении.

Еще один нюанс — для длительных срочных вкладов с капитализацией в конце срока налог насчитают на всю сумму дохода, если он был получен после 1 января 2021 года. Например, если гражданин открыл такой вклад в 2018 году, а проценты ему начислили в 2021 году, то он будет вынужден фактически заплатить налог за несколько предыдущих лет.

Налоговики суммируют все процентные доходы по вкладам и лицевым счетам в банках, независимо от их количества, поэтому дробить депозиты бессмысленно.