НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптики дали прогноз на март в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Март в Новосибирской области будет снежным и ветреным, с температурами в пределах нормы, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Март в целом ожидается около нормы. По югу области – выше нормы на один градус. Осадков ожидается больше нормы. Март будет также снежным, со сменой волн тепла и холода», – сказала синоптик.

По ее словам, западные циклоны в марте принесут в Новосибирскую область снегопады, порывистые ветры и метели.

«Особого тепла в марте ждать не стоит», – предупредила новосибирцев представитель Гидрометцентра.

Еще по теме
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске
Жителей Алтая предупредили о сильном ветре
Аномальные снегопады пообещали сибирякам
смотреть все
Жизнь #Гео
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Синоптики дали прогноз на март в Новосибирске
Сибирь 02.03.2021 06:20
Изменение климата посчитали благоприятным для России
Сибирь 01.03.2021 19:07
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6855
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4144
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3125
Россия сменила доллар на китайский юань
3075
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дорожные войны
47
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
115
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
74
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
34
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
29
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru