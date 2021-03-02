Синоптики дали прогноз на март в Новосибирске

Март в Новосибирской области будет снежным и ветреным, с температурами в пределах нормы, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Март в целом ожидается около нормы. По югу области – выше нормы на один градус. Осадков ожидается больше нормы. Март будет также снежным, со сменой волн тепла и холода», – сказала синоптик.

По ее словам, западные циклоны в марте принесут в Новосибирскую область снегопады, порывистые ветры и метели.

«Особого тепла в марте ждать не стоит», – предупредила новосибирцев представитель Гидрометцентра.