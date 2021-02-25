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Прокуратура проверит законность продажи земли на Демакова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратятся в прокуратуру по поводу законности продажи земли на улице Демакова, местные жители бояться, что вместо сквера на земле появится многоэтажка или торговый центр.

По словам депутатов, обращение в прокуратуру необходимо, так как есть подозрение, что землю на улице Демакова продали по заниженной цене в 154 миллиона рублей вместо 500 миллионов рублей. Покупка прошла без торгов, якобы чтобы землю не выкупили ритейлеры. Здесь планируют построить культурно-досуговый центр и разбить сквер.

Местные жители и депутаты считают, что участок продан за бесценок и нет гарантий, что сквер появится. Депутаты Заксобрания на сессии решили обратиться в прокуратуру, чтобы проверить законность сделки.

«Поддерживаю это решение. Не сомневаюсь в объективном рассмотрении со стороны прокуратуры. Надеюсь, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг этого земельного участка прекратятся. Уже летом в этом году мы сможем приступить к его благоустройству. И предложить жителям микрорайона полноценный новый зеленый сквер вместо пустыря», — сказал мэр Анатолий Локоть.

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