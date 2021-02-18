Разработчик «Сармата» запатентовал ракеты для полетов на Марс

Государственный ракетный центр имени Макеева зарегистрировал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу, их описание опубликовано на Роспатенте.

Всего предлагается разработать три ракеты грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Две последние относятся к разряду сверхтяжелых.

«Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса», — приводит РИА Новости пояснение к патенту.

Одна из запатованных ракет превосходит по грузоподъемности все существующие ракеты, в том числе Saturn V, на которой американцы летали на Луну.

Центр Макеева— разработчик межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и баллистической ракеты для подлодок «Синева».