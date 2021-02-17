Русский язык станет официальным в Нагорном Карабахе

Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассмотрит законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским.

«Официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки», — приводит ТАСС содержание законопроекта.

Авторы законопроекта объясняют введение второго официального языка учетом «культурных, военных, экономических отношений» с Россией, исторической памяти, а также тем, что для многих жителей республики русский — второй язык.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия с Азербайджаном. Бои продолжались полтора месяца. 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали договор о прекращении огня.

На территорию Нагорного Карабаха был введен российский миротворческий контингент.