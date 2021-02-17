НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Русский язык станет официальным в Нагорном Карабахе

Источник:
ТАСС
279 1
Фото: © Минобороны России

Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассмотрит законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским.

«Официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки», — приводит ТАСС содержание законопроекта.

Авторы законопроекта объясняют введение второго официального языка учетом «культурных, военных, экономических отношений» с Россией, исторической памяти, а также тем, что для многих жителей республики русский — второй язык.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия с Азербайджаном. Бои продолжались полтора месяца. 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали договор о прекращении огня.

На территорию Нагорного Карабаха был введен российский миротворческий контингент.

Тема: Карабахский конфликт
Путин обсудил с Алиевым Карабах
Кремль анонсировал новые переговоры по Карабаху
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
Азербайджан атаковал позиции армян в Нагорном Карабахе
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин счел вызовом для России действия западных IT-компаний
Русский язык станет официальным в Нагорном Карабахе
Редкий алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
«Калашников» представит автомат АК-19 под натовский патрон
Подробности
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу Фонда поддержки предпринимателей Тувы обвинили в растрате
Сибирь 17.02.2021 16:34
Пожилая женщина в Кузбассе погибла под лавиной снега с крыши
Сибирь 17.02.2021 16:15
Локоть заявил о возможном расширении Гусинобродского полигона
Сибирь 17.02.2021 15:29
Моллюски покажут уровень загрязнения Байкала микропластиком
Сибирь 17.02.2021 14:40
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
27195
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6890
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5372
Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе
5118
Обсуждение (1)
Актуальные темы
Дела Навального
207
Бывший СССР
36
Человек и космос
94
Русские машины
43
Климатические войны
43
Отношения
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Как это работает
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

vad7958

Ой дурь,это уже маразм,как они боятся за свои места и деньги....

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...
Sibnet.Ru