Китаец объяснил вред «доширака»

Самая большая опасность лапши быстрого приготовления — высокая калорийность и низкая пищевая ценность, говорится в материале китайского издания WeChat.

Основные питательные вещества лапши — углеводы и жиры, так как холодную мучную лапшу обжаривают на растительном масле. Ее пищевая ценность — около 400-500 калорий, поэтому ее не рекомендуют желающим сбросить вес.

Лапша быстрого приготовления содержит гидрогенизированное растительное масло, которое может ускорить развитие сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Среднее содержание соли в этом продукте достигает 2-3 граммов — это половина дневной нормы. Избыток соли повышает риск возникновения гипертонии, а также раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что вызывает желудочно-кишечные заболевания.

«А что насчет овощей и мясных шариков, которые есть в лапше? Не надейтесь на эти пакетики приправ. Обычно они состоят из вяленых овощей и обезвоженного мяса. Основные полезные компоненты, такие как водорастворимые витамины, в них, особенно в вяленых овощах, почти полностью разрушаются», — цитирует ИноСМИ статью.

Поклонникам «доширака» советуют отварить лапшу в воде и добавить к ней мясо, рыбу или морепродукты. Можно добавить небольшое количество приправ из пакетиков, но не более одной трети.

Лапша быстрого приготовления родом из Юго-Восточной Азии. Отцом продукта считается японец тайваньского происхождения, организовавший ее производство в 1950-е годы.