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Инженеры НГТУ создали бюджетные зарядки для электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Бюджетная система городских зарядок для электромобилей проходит промышленные испытания в Новосибирске, она работает от системы электротранспорта, сообщает пресс-служба НГТУ.

Ученые НГТУ разработали зарядную станцию для электромобилей, уникальность технического решения которой состоит в том, что ее можно подключать к подстанциям городского электротранспорта. Станция может работать как от источника переменного тока с напряжением 380 В, так и от системы электроснабжения постоянного тока городского электрического транспорта напряжением 600 В.

Режим быстрого заряда позволяет заряжать Nissan Leaf за 30 минут до 80%. В планах разработчиков нарастить мощность электрозарядной станции в несколько раз.

«Зарядные станции можно интегрировать в существующую систему электротранспорта...В Новосибирске действует распределенная сеть из более 30 тяговых подстанций», — сказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Александр Штанг.

Технический директор АО «Электроагрегат» Александр Деришев подтвердил, что компания приступает к тестированию разработки ученых. В феврале начнут отладку опытно-промышленного образца зарядной станции. На рынке же разработку можно будет увидеть летом—осенью. 

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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