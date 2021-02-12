Инженеры НГТУ создали бюджетные зарядки для электромобилей

Бюджетная система городских зарядок для электромобилей
проходит промышленные испытания в Новосибирске, она работает от системы электротранспорта,
сообщает пресс-служба НГТУ.
Ученые НГТУ разработали зарядную станцию для электромобилей,
уникальность технического решения которой состоит в том, что ее можно
подключать к подстанциям городского электротранспорта. Станция может работать
как от источника переменного тока с напряжением 380 В, так и от системы
электроснабжения постоянного тока городского электрического транспорта
напряжением 600 В.
Режим быстрого заряда позволяет заряжать Nissan Leaf за 30
минут до 80%. В планах разработчиков нарастить мощность электрозарядной станции
в несколько раз.
«Зарядные станции можно интегрировать в существующую систему
электротранспорта...В Новосибирске действует распределенная сеть из более 30 тяговых
подстанций», — сказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Александр
Штанг.
Технический директор АО «Электроагрегат» Александр Деришев подтвердил, что компания приступает к тестированию разработки ученых. В феврале начнут отладку опытно-промышленного образца зарядной станции. На рынке же разработку можно будет увидеть летом—осенью.