Инженеры НГТУ создали бюджетные зарядки для электромобилей

Бюджетная система городских зарядок для электромобилей проходит промышленные испытания в Новосибирске, она работает от системы электротранспорта, сообщает пресс-служба НГТУ.

Ученые НГТУ разработали зарядную станцию для электромобилей, уникальность технического решения которой состоит в том, что ее можно подключать к подстанциям городского электротранспорта. Станция может работать как от источника переменного тока с напряжением 380 В, так и от системы электроснабжения постоянного тока городского электрического транспорта напряжением 600 В.

Режим быстрого заряда позволяет заряжать Nissan Leaf за 30 минут до 80%. В планах разработчиков нарастить мощность электрозарядной станции в несколько раз.

«Зарядные станции можно интегрировать в существующую систему электротранспорта...В Новосибирске действует распределенная сеть из более 30 тяговых подстанций», — сказал доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Александр Штанг.

Технический директор АО «Электроагрегат» Александр Деришев подтвердил, что компания приступает к тестированию разработки ученых. В феврале начнут отладку опытно-промышленного образца зарядной станции. На рынке же разработку можно будет увидеть летом—осенью.