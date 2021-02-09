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Как тебе такое, Маск: Россия построит космический суперкорабль

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Andrei Morgunov / CC BY 4.0
Илон Маск и его компания SpaceX доказали миру, что будущее космонавтики за многоразовыми кораблями. С их разработкой российские конструкторы отстали на 20 лет. Сумеет ли Россия вернуть статус великой космической державы, рассказал глава компании «Многоразовые транспортные космические системы» Сергей Сопов.

«Одноразовая ракета и одноразовый космический корабль, так же эффективны, как одноразовый самолет. Создавать что-то одноразовое сегодня — это даже не топтание на месте. Это дорога вспять», — сказал Сопов в интервью «Российской газете».

Советский «Буран» и американский Shuttle стали мощным рывком вперед. Эти многоразовые системы оказались супердорогими. Американцы сделали выводы, и пошли дальше. СССР тоже имел серьезные наработки. «Маск сделал невозможное. А мы спустили в никуда технологические достижения, которыми можно было бы и сейчас гордиться», — посетовал глава компании.

«Помню тот труд, достигнутый уровень технологий и сложность решаемых задач. Это сейчас для нас все неимоверно трудно. Мы давно отвыкли от решения таких трудных задач, поэтому и смотрим на Маска как на чудотворца. Для нас, как технических грамотных специалистов, за плечами которых вся история советской космонавтики, в вопросе многоразовости ничего нового нет», — отметил Сопов.

По его словам, пока россияне делают первые шаги, в США практически готовы два новых космических корабля для околоземных полетов — Dragon Crew и Starliner. Идет к завершению создание корабля, способного отправить человека к Луне — Orion.

Надежда на «Арго»

Ответом новейшим американским разработкам обещает стать корабль «Арго», который сейчас создают в компании «Многоразовые транспортные космические системы». Он будет способен подниматься на орбиту и возвращаться не менее 20 раз.

«Аппарат сможет доставлять на орбиту две тонны груза и спускать на Землю одну тонну. Последнее — очень важно. Сейчас у России нет возможностей возвращать на Землю такую массу грузов, а это серьезный фактор для развития промышленного производства в космосе. Корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете — месяц», — уточнил Сопов.

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«Фишка» корабля — в выдвижном лобовом теплозащитном экране, амортизирующим и гасящим часть ударной нагрузки. «Спуск с орбиты будет проходить по баллистической схеме с аэродинамическим торможением, а на заключительном участке — торможением с использованием посадочных двигателей. Они включаются на высоте 250 метров, а на высоте 100 метров выдвигается посадочный щит», — пояснил глава компании.

Конструкторы заверяют, что «Арго» будет готов к первому полету в 2024 году. Главное — успеть к этому времени построить для него многоразовую ракету-носитель. Тогда стоимость выведения одного килограмма груза на корабле станет в два разе дешевле, чем на «Союзах» или «Прогрессах».

«Если сумеем сделать, что задумали, то, в лучшем случае, к 2025 году будем иметь уровень технологий, как у Маска сегодня, а по средствам выведения будем отставать на 15-20 лет. Чтобы достичь конструктивного совершенства, как у Маска, нужно очень многое сделать. Нужны новые материалы, новые сплавы, новые технологии, новые, более совершенные и легкие двигатели», — подчеркнул Сопов.

Но, по его мнению, «это лучше чем сидеть и смотреть, как весь мир уходит вперед, а ты остаешься на месте».

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