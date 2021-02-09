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Эксперт посоветовал нашатырь для экономии на уходе за авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Нашатырный спирт заменит несколько средства для ухода за автомобилем: его можно использовать для чистки салона и мытья стекол, а также для реанимации дворников.

Об очищающих свойствах нашатыря, пол-литра которого стоят от 30 рублей, напомнил автор издания «АвтоВзгляд». Пятновыводитель для салона авто состоит из полстакана нашатыря, стакана теплой воды и столовой ложки поваренной соли. Его надо на 20 минут нанести на загрязнение, а затем смыть.

Раствором аммиака можно до блеска отмыть стекла в машине. На лит воды потребуется столовая ложка нашатыря и столько же картофельного крахмала. Этой же смесью можно натереть фары.

Также нашатырь способен сделать мягкой резину задубевших дворников. Их нужно вымачивать ночь. 

Испортить что-то в машине такой «химией» невозможно. Но после всех процедур предстоит не менее получаса проветривать автомобиль.

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