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Ростелеком открыл флагманский салон связи нового формата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Первый флагманский салон связи Ростелекома нового формата открылся в центре Москвы. Его концепция разработана Студией Артемия Лебедева.

«Ростелеком разрабатывает новые удобные форматы для взаимодействия с клиентами. Наш новый флагманский салон построен по франчайзинговой модели. Это первый и очень важный проект в рамках стратегии развития розничной системы», — сказал президент компании Михаил Осеевский.

В салоне в интерактивном формате можно познакомиться с продуктами и услугами «Ростелекома», в числе которых: «Технологии развлечений» (цифровой видеосервис Wink), «Технологии комфорта» (умный дом), «Технологии контроля» (системы видеонаблюдения), «Технологии выгоды» (комбо-тарифы), «Технологии победы» (зона гейминга, тариф «Игровой»).

«Концепция салона погружает пользователя в простую, интуитивно понятную экосистему. Здесь клиенты могут лучше узнать бренд компании, познакомиться с инновационными решениями и быстро найти именно то, что нужно», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.


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