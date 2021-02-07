Художник Лоскутов продал картину с флагом за полмиллиона рублей

Новосибирский организатор Монстрации и художник Артем Лоскутов нарисовал картину «дубинописью» с цветами российского флага после протестных акций и продал ее за полмиллиона рублей.

«Я не был в России шесть недель. Вернулся 31.01, родина встречает во всей красе. Я не знаю, что с этим делать. С насилием на улицах, с унижением в судах, с бесконечными потоками лжи в эфире, с внушаемым страхом, ощущением бесправности и беспомощности. Чем закрыть черные следы дубинок? Белым, синим, красным?», — написал Лоскутов в соцсетях.

Он нарисовал картину в цветах российского флага и объявил аукцион со стартовой ценой в 1 рубль. Она нарисована придуманной художником техникой — дубинописью. Когда он наносит краску ударами дубинки по холсту.

В итоге он продал картину за 500 тысяч рублей и еще тысячу от долларов от неизвестной москвички Елены. Все деньги Лоскутов обещал перевести правозащитным организациям «Апология протеста» и «ОВД-Инфо».