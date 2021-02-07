Художник Лоскутов продал картину с флагом за полмиллиона рублей

Новосибирский организатор Монстрации и художник Артем
Лоскутов нарисовал картину «дубинописью» с цветами российского флага после
протестных акций и продал ее за полмиллиона рублей.
«Я не был в России шесть недель. Вернулся 31.01, родина
встречает во всей красе. Я не знаю, что с этим делать. С насилием на улицах, с
унижением в судах, с бесконечными потоками лжи в эфире, с внушаемым страхом,
ощущением бесправности и беспомощности. Чем закрыть черные следы дубинок? Белым,
синим, красным?», — написал Лоскутов в соцсетях.
Он нарисовал картину в цветах российского флага и объявил аукцион
со стартовой ценой в 1 рубль. Она нарисована придуманной художником техникой —
дубинописью. Когда он наносит краску ударами дубинки по холсту.
В итоге он продал картину за 500 тысяч рублей и еще тысячу
от долларов от неизвестной москвички Елены. Все деньги Лоскутов обещал перевести
правозащитным организациям «Апология протеста» и «ОВД-Инфо».