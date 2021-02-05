Самцы белок начали поединки за сердца дам в «Шушенском бору»

Самцы белок покинули родные места и отправились на поиски невест, они устраивают поединки за сердце дам, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

Сотрудники Перовского лесничества парка наблюдают наступление гона у белки обыкновенной — «живого символа» этой территории. Бор буквально испещрен аккуратными беличьими следами.

По их обилию может показаться, что численность этого животного увеличилась в несколько раз, однако, на самом деле зверьки просто стали вести себя более активно, постоянно находясь в движении во время брачных игр. Кроме того, началась сезонная миграция белки из подтаежной зоны через территорию равнинной части «Шушенского бора»: «женихи» отправляются на поиски «невест».

Перед сезоном размножения готовые к спариванию самцы выдвигаются на поиски самки, покидая постоянную территорию обитания. В период гона возле самки держатся несколько самцов, которые демонстрируют агрессию по отношению к конкурентам — громко урчат, бьют лапами по веткам, бегают друг за другом. Со стороны наблюдателю кажется, что зверьки решили поиграть в догонялки.

Но это поведение не имеет ничего общего с игривым настроем. В годы, когда численность самок падает, между претендентами на даму случаются настоящие поединки, в ходе которых самка выбирает сильнейшего кандидата на роль отца.

После спаривания будущая мама строит выводковое гнездо, где ей предстоит дать жизнь 3-10 детенышам, которые родятся через 38-40 дней безволосыми, слепыми и беспомощными. Зато всего через 10 недель они уже заживут самостоятельной жизни, покинув мать и отправившись на поиски собственных кормовых участков.