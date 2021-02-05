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ЦРУ рассекретило данные о паранормальных явлениях в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Зеркала Козырева
Зеркала Козырева
Фото: Зеркала Козырева © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило материалы об успешных экспериментах новосибирских ученых по экстрасенсорному восприятию.

Чиновники ЦРУ полагали, что советские ученые принимали участие в «нескольких успешных экспериментах по экстрасенсорному восприятию» в 1980-х годах, согласно недавно рассекреченному документу того времени. Материал опубликовало несколько изданий, в том испанская национальная газета La Vanguardia и английская Daily Mail.

Американские шпионы написали в апрельской записке 1991 года, что, по их мнению, русские добились значительного прогресса в понимании экстрасенсорного восприятия — получения информации, полученной не с помощью признанных физических чувств, а воспринимаемой разумом.

Они сообщили, что один советский ученый Константин Бутейко «усовершенствовал свой метод в начале 1980-х годов». Второй советский ученый, Влаиль Казначеев, был охарактеризован как «известный специалист по экстрасенсорному восприятию».

«Добровольцы сидели посреди комнаты между двумя вогнутыми зеркалами, в то время как ученые пытались издалека «передать психическую энергию» пациенту. Они считали зеркала «сфокусированной психической энергией»», — цитируется документ ЦРУ.

Вероятно, речь идет о «зеркалах Козырева». Влаиль Казначеев занимался их исследованием. Зеркала Козырева — спиральная цилиндрическая конструкция из вогнутых алюминиевых секций, отражающая и фокусирующая различные виды излучений, исходящие от биообъектов, в том числе, потоки «энергии-времени».

Казначеев якобы рассказал авторам меморандума о работе, в которой ученые «пытались психически передать друг другу изображения геометрических фигур, таких как квадраты или круги». В меморандуме делается вывод, что Казначеев не сказал, были ли советские военные заинтересованы в исследовании.

По инициативе Казначеева и при его непосредственном участии было создано Сибирское отделение Российской академии медицинских наук. Так, в частности, под руководством Казначеева были проведены многочисленные опыты по адаптации человека к экстремальным условиям арктических зон. Наработки института потом успешно использовались геологоразведчиками Восточной Сибири и участниками полярных экспедиций.

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