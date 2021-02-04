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Российский конструктор рассказал о снайперской винтовке будущего

Источник:
«Звезда»
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Фото: © lobaev_arms; instagram.com/lobaev_arms

Будущее снайперских винтовок видится за автоматизированными системами с дистанционным управлением, считает разработчик и производитель элитного стрелкового оружия Владислав Лобаев.

Автоматизированные снайперские системы решают главную проблему стрелка — необходимость быстро покинуть огневую позицию, сказал Лобаев в интервью еженедельнику «Звезда».

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В качестве примера Лобаев привел модуль «Рубеж». Он снабжен дистанционно управляемым затвором и спусковым механизмом. Оператор может управлять сразу несколькими подобными комплексами.

Конструктор рассказал, что сейчас в стране ведется разработка винтовки с дальностью до трех километров. По словам Лобаева, за океаном давно стреляют на милю и даже две, а в Германии — только на сотни ярдов. Россия имеет все шансы стать купным производителем высокоточного и дальнобойного оружия, заключил Лобаев.

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