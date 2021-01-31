Вечный спор: автомат Калашникова против М-16

Эксперты и любители оружия уже полвека спорят, что лучше — отечественный автомат Калашникова (АК) или американская штурмовая М-16. Первый исключительно надежен и неприхотлив. Вторая точна и высокотехнологична.

Автомат Калашникова был разработан Михаилом Калашниковым под промежуточный патрон калибра 7,62 миллиметра. Его приняли на вооружение в 1947 году. В 1974 на вооружения стала поступать модификация АК-74, созданная под патрон 5,45 миллиметра. Последняя версия автомата АК-12 пошла войска в 2018 году.

Американская штурмовая винтовка М16 разработана Юджином Стоунером под патрон калибра 5,56 миллиметра. Она была принята на вооружение в 1962 году. Последняя модификация винтовки М-4 поступила на вооружение в 1994 году.

Надежность или точность

Достоинства и недостатки двух систем прямо вытекают из их конструктивных особенностей.

Подвижные части механизма автомата Калашникова имеют большой вес и широкие зазоры. Это делает его нечувствительным даже к самым сильным загрязнениям. Обратная сторона надежности — низкая точность стрельбы очередями. Массивная затворная рама при движении сбивает наводку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Калашников покорил мир

М-16 имеет компактный механизм с небольшими зазорами. При ведении огня очередями она успевает кучно положить в цель первые несколько пуль. Но при этом штурмовая винтовка крайне чувствительна к загрязнению. Без регулярной чистки гарантированы отказы и задержки при стрельбе.

В ходе совершенствования оружия эти проблемы удалось отчасти решить. Калашников получил усовершенствованный механизм и дульный тормоз-компенсатор на АК-74. Это значительно повысило кучность стрельбы. Американские конструкторы сумели несколько повысить надежность М-16.

Свои ниши

У Калашникова есть еще одна конструктивная особенность, влияющая на точность стрельбы. Приклад смещен вниз относительно оси стрельбы. Из-за этого при выстреле оружие немного подбрасывает вверх. М-16 лишена этого недостатка. С другой стороны, АК — прост и технологичен, а значит и более дешев, что очень важно для массового производства.

Автомат Калашникова за семь десятилетий зарекомендовал себя, как идеальное оружие для массовых армий. Он заслужил всеобщее признание своей неприхотливостью и исключительной надежностью. Высокотехнологичная М-16, требующая внимательного ухода, заработала репутацию оружия для профессионалов.