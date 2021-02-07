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Политолог рассказал о брошенном Путину вызове

Источник:
The New York Times
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин впервые за годы правления столкнулся с серьезным вызовом и теперь ему предстоит очень сложный выбор, считает политолог из Принстонского университета Тони Вуд.

Речь идет о массовых акциях протеста в поддержку Алексея Навального и суровых мерах властей по их пресечению. «Эта стратегия подавления раньше была успешной», — пишет эксперт в статье, опубликованной в The New York Times.

«Путин предполагает, что он сможет благополучно пережить и эту турбулентность», — отмечает эксперт. «Но не следует переоценивать его силы и прочность политической системы, которой он руководит», — уточняет он.

По  словам эксперта, система Путина, какой бы автократичной она не казалась, все же опирается на законность и регулярные выборы. «Она по-прежнему черпает свою легитимность в поддержке электората и очевидном соблюдении конституционных норм», — считает эксперт.

Перед президентом России встанет непростая дилемма. Слишком суровые меры подорвут «демократический фасад» системы. «Но, если позволить движению Навального расти, Кремль может столкнуться с вызовом, к которому он не готов. Впервые за долгое время Путин не держит все карты в своих руках», — заключил политолог.

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