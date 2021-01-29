Искусственный интеллект проконтролирует жизнь коров

Разработка ученых и инженеров НГТУ, НГУ и Сибирского института животноводства поднимет удои и снизит риски заболеваемости молочных пород коров, а также будет способствовать оптимизации системы воспроизводства, сообщает пресс-служба НГТУ.

Программно-аппаратный комплекс VectorMoo состоит из аппаратной части, которая собирает данные о состоянии животного и качестве молока, и программной части, которая, в том числе посредствам нейросетевого анализа, изучает всевозможные показатели — от параметров молока до готовности коров со спариванием

Проблема, которую призвана решить разработка, — убыточность молочных хозяйств из-за болезней скота, которые выявляются на поздней стадии. Кроме того, система мониторинга качества молока от VectorMoo позволит хозяйствам повысить среднегодовые удои на 4—7% и увеличить удойный период.



Закончена базовая часть, ученые работают над добавлением в систему новых датчиков и систем мониторинга. Компания VectorMoo уже имеет предварительные договоренности о поставке комплекса с несколькими хозяйствами Новосибирской области и Краснодарского края. Также интерес проявили ряд зарубежных сельхозпроизводителей. Запатентовать систему планируется не позднее 2022 года.