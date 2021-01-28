Переработка отходов канализации в Омске заинтересовала другие города

Установка по переработке иловых осадков сточных вод по технологии новосибирских ученых успешно заработала в Омске, другие города России хотят перенять этот опыт, сообщил Sibnet.ru завлабораторией каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа СО РАН Вадим Яковлев.

«Проблема иловых осадков решается складированием на специальных полигонах на территории городов. Илы — дурнопахнщий продукт, они имеют патогенные канцерогенные свойства. Есть вероятность попадания в грунтовые воды, что приводит к загрязнению соседних водоемов», — отметил ученый.

В декабре в Омске запустили завод по утилизации иловых осадков, где успешно применили инновационную технологию сжигания осадка в кипящем слое катализатора, разработанную в ИК СО РАН. Частицы катализатора для процесса состоят из оксида алюминия, на который нанесен активный компонент — оксиды меди, магния, хрома. В реакторе они находятся во взвешенном состоянии за счет подаваемого снизу воздуха.

Используемые установки уменьшают температуру сжигания топлива с 1—1,2 тысячи до 700—750 градусов, снижают выбросы вредных веществ в атмосферу, имеют высокий коэффициент полезного использования тепловой энергии топлива — до 95%.

«Пуск произошел. Идет отработка режимов эксплуатации… Запущена первая очередь, которая закроет половину потребности Омска (1,2 миллион человек), это 56 тысяч тонн в год по сухому веществу утилизации», — сказал Яковлев.

Он отметил, что похожий проект планируется реализовать в Воронеже, интересуется и «Горводоконал» Новосибирска, и другие города, так как это общая российская проблема.