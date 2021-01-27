Систему мониторинга сейсмоопасности Красноярска назвали устаревшей

Система мониторинга сейсмоопасности в Красноярском крае устарела, на ее модернизацию потребуется около 6 миллионов рублей, сообщил на комитете по природным ресурсам и экологии Заксобрания региона директор «Экологического центра рационального освоения природных ресурсов» Виктор Сибгатулин.

В середине января в Красноярском крае произошло землетрясение силой до трех баллов. Это были афтершоки (отголоски) монгольского землетрясения магнитудой 6,6–7,1.

Ученые определили, что землетрясения различной силы в крае проходят с определенной цикличностью: 10, 20, 37-40 лет. Сейчас сейсмоопасные ситуации на территориях края, Хакасии и Бурятии отслеживают 11 федеральных станций Минприроды РФ и шесть краевых.

По словам Сибгатулина, краевая система мониторинга сейсмоопасности физически и морально устарела и нуждается в модернизации. На это требуется порядка 5-6 миллионов рублей.

Согласно карте общего сейсмического районирования, большая часть столицы края находится в зоне семибалльной сотрясаемости, в то время как строительство зданий ведется в расчете на 6 баллов.

По мнению Сибгатулина, политика градостроительного регулирования (согласование земельных участков под застройку, градостроительная экспертиза и надзор, приемка и ввод в эксплуатацию жилой застройки) не в полной мере отвечает требованиям сейсмобезопасности.

В качестве примера он привел Студгородок, где существует оползневая угроза. Любое строительство должно проводиться с учетом результатов сейсмического микрорайонирования. Однако есть сопротивление строительного сообщества, якобы строительство с учетом новой карты приведет к значительному удорожанию процесса.