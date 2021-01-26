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Центр исследования катализаторов в Новосибирске построят за три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центр коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов» построят за три года, площадка позволит быстрее внедрять разработки ученых в производство, сказал во вторник журналистам завлабораторией каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа СО РАН Вадим Яковлев.

Институт катализа за три года планирует построить два корпуса рядом с основным зданием учреждения. В одном из них будет опытное производство катализаторов, в другом — установки высокого давления, где катализаторы будут тестироваться. В ценах 2019 года возведение центра коллективного пользования составит 2,8 миллиарда рублей. Планируется софинансирование со стороны индустриальных партнеров. Институт сотрудничает с «Газпромнефтью», «Татнефтью», «Сибуром», «Уралхимом».

«Есть эскиз, техническое задание на проектирование, за три года с начала финансирования планируем создать два корпуса… Скорее всего (начнем) с 2022 года», — сказал Яковлев.

Он отметил, что в Центре коллективного пользования будут разрабатывать новые катализаторы для нефтепереработки, утилизации отходов и других отраслей промышленности. Ученые будут испытывать не только разработки Института катализа, но и выполнять заказные работы других научно-исследовательских организаций России, а также промышленных партнеров, так как аналогов такой площадке нет в России.

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