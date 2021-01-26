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Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jarmoluk / Pixabay License
С 1 января 2021 года в России вступили в силу важные изменения в жилищном законодательстве, касающиеся умных счетчиков электроэнергии. Граждан ждет массовый переход на интеллектуальные системы учета электроэнергии. Как будет работать закон, почему операторы недовольны принятым стандартом и кто заплатит за новые устройства?

Какие изменения вступили в силу?

Закон о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах заработал в России с 1 июля 2020 года. Однако переход будет поэтапный.

Так, с 1 января 2021 года умными счетчиками в обязательном порядке должны оснащаться все многоквартирные новостройки. При этом еще допускается аварийная или плановая замена старого счетчика на обычный индукционный (электромеханический) или электронный.

А со следующего года (с 1 января 2022 года) установка обычных приборов учета, не умеющих передавать данные, станет невозможной во любых случаях— менять старые счетчики электроэнергии можно будет только на интеллектуальные устройства. 

Как работает умный счетчик?

После установки интеллектуального счетчика жильцам не нужно передавать данные о потреблении электричества вручную. Прибор будет сам будет отправлять показания в управляющую или ресурсоснабжающую компанию через интернет.

Канал передачи информации определяется поставщиком услуги. Например, это может быть передача данных через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту, установленную в приборе. Потребитель сможет следить за показаниями онлайн.

Умный счетчик обеспечивает точный учет потребляемой электроэнергии в зависимости от времени суток. Сутки разделены на зоны, для каждой действует свой тариф. Такая система учета позволяет потребителям оплачивать электроэнергию в ночные часы по более выгодному тарифу.

Какой стандарт передачи данных победит?

На сегодня единственным утвержденным властями протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. При этом крупные операторы связи используют для передачи данных иностранный стандарт NB-IoT. Также существует перспективный формат LoRaWAN.

Стандарт NB-IoT применяется для подключения к сети приборов, оснащенных сим-картой — традиционной или встроенной виртуальной eSIM. Протокол NB-Fi работает схожим образом, но использует другие частоты.

Операторы утверждают, что иностранные протоколы безопаснее. Кроме этого, российский стандарт сделает приборы учета дороже. Поэтому недовольный этим ограничением бизнес продолжает консультации с правительством, чтобы увеличить количество разрешенных протоколов.

Кто заплатит за установку?

По закону монтаж счетчиков для владельцев жилья будет бесплатным — силами поставщиков. У потребителей исчезнет необходимость вызывать специалистов для регулярной проверки счетчика и менять прибор после истечения срока эксплуатации.

Впрочем, обычные пользователи все равно понесут расходы, так как поставщики ресурсов включат свои затраты в специальный тариф, его размер пока не определен. А стоимость умного счетчика на рынке в среднем составляет 12 тысяч рублей.

А если не установить умный счетчик?

С 2023 года по показаниям обычного счетчика оплачивать энергию будет невозможно, кроме случаев когда счетчик был установлен до вступления новых норм и не истек его срок эксплуатации, либо нет технической возможности для замены. В других случаях планируется выставлять счета потребителям сначала по среднему расходу, а затем с повышающим коэффициентом. Поэтому препятствовать нововведениям и не давать представителям поставщика или УК менять счетчик нет никакого смысла.

Полностью кампанию по замене счетчиков планируется завершить к 2035 году, к этому сроку точно должен истечь срок эксплуатации всех ранее установленных счетчиков электроэнергии. За 15 лет в стране предстоит установить порядка 45 миллионов интеллектуальных приборов учета. Расходы предполагается окупить за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. 

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