Ученые создадут 3D-принтер для печати биоразлагаемых имплантатов

Ученые нескольких институтов СО РАН разрабатывают 3D-принтер и «чернила» для него, чтобы печатать биоразлагаемые имплантаты, сообщается на сайте Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН.

Ученые ИХТТМ СО РАН создали материал, который со временем растворится в организме человека и превратится в собственную кость.

«Гидроксиапатит является источником фосфора и кальция, из которых потом и формируется наша костная ткань. А добавки, вводимые в структуру гидроксиапатита в малой концентрации, необходимы для ускорения процесса перерождения имплантата в родную костную ткань», — сказала старший научный сотрудник ИХТТМ Наталья Булина.

В ходе экспериментов ученые определили состав апатита, который наиболее эффективен на живых организмах — стимулирует образование новой костной ткани и ускоряет вживление имплантируемого материала. При этом родные клетки костной ткани человека не умирают, а активно размножаются.

Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН имплантировали порошок в дефекты черепа крыс, в это время центр «Вектор» изучал действие тех же веществ на клетки костной ткани человека.

Институт автоматики и электрометрии СО РАН вместе с Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали программное обеспечение и модуль управления основными узлами создаваемого макета 3D-принтера. В этом году ученые будут разрабатывать блок послойной печати – последовательное нанесение слоев гидроксиапатита друг на друга.