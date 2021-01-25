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Морозы в 50 градусов зафиксировали в кузбасском поселке

Источник:
Sibnet.ru
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Температура воздуха в поселке Русско-Урский Кемеровской области опускалась ниже минус 50 градусов — фото градусника сделала местная жительница. Официально температурный рекорд за 100 лет побит в Юрге.

Жительница Русско-Урского Ленинск-Кузнецкого района выложила фото термометра, у которого столбик упал ниже минус 50, затем снимок запостило «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

По официальным данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Кемеровской области были зафиксированы рекордные морозы за последние 100 лет — минус 43,3 градуса в Юрге.

Фото: © instagram.com/makusheva168/

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Топ комментариев

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

physx

Видимо Соловьев Live посмотрел, соболезную.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Посаженый таз - радует глаз, буханку и тп до сих пор делают, это - как раз пример того, что в стране...

nicollaich

Народ просто так, видимо, 23-го вышел на улицу.