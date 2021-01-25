Морозы в 50 градусов зафиксировали в кузбасском поселке

Температура воздуха в поселке Русско-Урский Кемеровской области опускалась ниже минус 50 градусов — фото градусника сделала местная жительница. Официально температурный рекорд за 100 лет побит в Юрге.

Жительница Русско-Урского Ленинск-Кузнецкого района выложила фото термометра, у которого столбик упал ниже минус 50, затем снимок запостило «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

По официальным данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Кемеровской области были зафиксированы рекордные морозы за последние 100 лет — минус 43,3 градуса в Юрге.