Мультфильм «Душа»: студия Pixar сняла взрослый шедевр

«Душа», новый мультфильм студии Pixar, стартовал в российском прокате. Выход картины неоднократно переносился из-за пандемии коронавируса, изначально он должен был стартовать еще 19 июня 2020 года, в итоге картина вышла 25 декабря на платформе Disney+, а в кинотеатрах — 21 января. Режиссером «Души» выступил современный гуру мультипликации Пит Доктер. Результат ожидаем — нас ждет экзистенциальный шедевр, одинаково близкий взрослым и детям.

Сюжет: когда джаз играет в сердце

Главный герой — учитель музыки в школе Джо Гарднер. Он лелеет мечту исполнить джаз на сцене. В какой-то момент он получает возможность сыграть для других джазовых музыкантов в знаменитом Half Note Club. Но внезапно происходит несчастный случай, душа героя отделяется от тела и попадает в небесный мир.

Премьера в России: 21 января 2021 года

Страна: США, студия Pixar

Жанр: анимация

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Актеры: Джейми Фокс, Тина Фей

Продолжительность: 100 минут

Возраст: 6+

Его ждет вечное успокоение, но Джо сбегает и встречается с упрямой душой 22, которая уже много лет не может найти свое предназначение, отказываясь попадать на Землю. Главные герои объединяются, музыкант становится наставником для новой подруги, а она помогает ему познать самого себя и найти дорогу в свое сердце.

Съемки: экзистенциальные темы

Режиссер и сценарист «Души» Пит Доктер затрагивает взрослые экзистенциальные темы в своей новой работе. Она о смерти, жизни, кризисе среднего возраста, поиске себя. Несмотря на столь серьезные темы, мультфильм с удовольствием посмотрят даже маленькие дети, ведь там есть юмор и прекрасная анимация.

Фото: © кадр из фильма

Новая работа подтверждает статус Доктера — после ухода из Pixar отца и основателя Джона Лассетера из-за обвинений в домогательствах именно Пит стал новым лидером Pixar, которая по праву считается главной анимационной студией в мире на протяжении последних десятилетий.

Трейлер «Души» обманчиво простой, но зрителей ждет достаточно сложный и красочный продукт, в котором действия разворачиваются сразу в нескольких мирах. Оживляя души, аниматоры сделали их эфемерными, такой стиль немного напоминает предыдущий мультфильм Доктера — «Головоломку».

Что касается главного героя, то режиссер долго выбирал ему профессию, остановившись в итоге на музыканте. По его словам, она должна сразу вызвать нужные эмоции у зрителей. Кстати, впервые главным героем Pixar стал чернокожий персонаж, его озвучил известный актер Джейми Фокс.

Оценки: все единодушны

Российский ресурс «Критиканство» занес «Душе» 82% одобрения, сайт «КиноПоиск» поставил мультфильму 8,2 балла, Metacritic выдал 83%, Rotten Tomatoes — 96%, агрегатор IMDB — 8,1 балла. Критики и зрители высоко оценили новую историю Pixar.

Один из первых зрителей признался, что «Душа» — лучший мультфильм из всех, которые он видел. История личная, глубокая и живая. Режиссеру удалось упростить взрослые размышления, поэтому его с одинаковым интересом посмотрят взрослые и дети.

Фото: © кадр из фильма

Критик Ефим Гугнин отмечает, что в «Душе» есть чистая магия и никакого обмана. С одной стороны все знают, что вопросы жизни и смерти в реальной жизни куда сложнее мультфильма, но очень редко они предстают настолько осязаемыми. По его словам, здесь не нужно никакой морали, кроме девиза «просто живи».

Стоит ли смотреть

«Душа» — мощный шаг вперед для культовой анимационной студии. Мультфильм показывает, как нужно наслаждаться моментом, радоваться мелочам в жизни, принимать то, что имеешь. Даже когда наступает темный период, это не обязательно конец, ведь впереди может быть новая жизнь.

Пит Доктер разыграл великолепный спектакль на вечные темы, устроив для зрителей групповой сеанс психотерапии. Анимация тоже вышла на новый уровень — художники нащупали идеальный баланс между сложностью и графической простотой, в результате «Душа» приобретает уникальный и легко узнаваемый стиль.

Фото: © кадр из фильма

Если попробовать найти минусы, то можно ткнуть пальцем на слишком узнаваемые и предсказуемые традиционные ценности. Слишком навязчивыми иногда кажутся выводы, к которым Pixar подталкивает зрителей. К тому же они уже были в «Головоломке» и «Тайнах Коко». Но при этом стоит помнить, что основная аудитория «Души» — дети.

«Душа» — новый взрослый этап для студии Pixar. Мультфильм рассказывает о сложных вещах с помощью простых идей и одинаково легко заставит задуматься о жизни взрослых и детей. Это не революция в жанре. Всего лишь очередной шедевр от Pixar на все времена.