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Ростелеком напомнил об обмене бонусов на подарки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком изменит условия программы «Бонус» с понедельника, 25 января. Пользователям нужно успеть обменять накопленные баллы на подарки, иначе они «сгорят».

«Существующая система начисления и списания бонусов изменится, и 1 бонус будет приравнен к 1 рублю. Накопления обнулятся 25 января и в новую программу не перейду», — сообщила компания.

Абонентам необходимо зайти в Личный кабинет, проверить количество бонусов на счете и до 24 января обменять их на подарки. За накопленные баллы можно получить подписку на весь контент «Ростелеком Лицей». 

Образовательный сервис «Лицей» разработан для школьников с 1 по 11 классы. За баллы можно получить скидку на «Домашний интернет», купить пакет телеканалов «Настрой кино», или установить антивирусную программу, получить промокод на подписку «ЛитРес».

Как накопить бонусы от Ростелекома

Также бонусы от Ростелекома можно обменять на игровые наборы Warfаce, World of Tanks, World of Warships. Также можно получить скидку на дизайн-проект или подарочный сертификат на покупку в онлайн-магазине Legko.com.

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