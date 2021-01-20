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Театры откроются с января в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Иркутской области

Театры и филармония в Иркутской области готовятся к открытию с января. Специалисты уже составляют репертуар, создают график репетиций и готовят залы к приему зрителей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2020 году театры и концертные залы в Иркутской области были закрыты из-за пандемии коронавируса. В январе и феврале они будут готовы принять зрителей, но с некоторыми ограничениями.

Так, залы могут быть заполнены на 25%. На входе у всех будут проверять температуру, в помещениях установят антисептики и санитайзеры для обработки рук, зрители должны будут находиться в масках.

Первой начнет работать Иркутская областная филармония. Cезон откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра. Иркутский областной музыкальный театр начнет работать 5 февраля. Билеты на спектакли, которые не состоялись из-за пандемии коронавирусной инфекции, можно обменять на любой спектакль, кроме гала-концертов и премьер.

В этот же день откроется Черемховский драматический театр. Иркутский областной театр юного зрителя возобновит работу 12 февраля, а 16-го откроет двери Иркутский академический драматический театр. Иркутский областной театр кукол «Аистенок» откроется 27 февраля. Готовится к открытию и «Театр Пилигримов».

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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают