Театры откроются с января в Иркутской области

Театры и филармония в Иркутской области готовятся к открытию с января. Специалисты уже составляют репертуар, создают график репетиций и готовят залы к приему зрителей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2020 году театры и концертные залы в Иркутской области были закрыты из-за пандемии коронавируса. В январе и феврале они будут готовы принять зрителей, но с некоторыми ограничениями.

Так, залы могут быть заполнены на 25%. На входе у всех будут проверять температуру, в помещениях установят антисептики и санитайзеры для обработки рук, зрители должны будут находиться в масках.

Первой начнет работать Иркутская областная филармония. Cезон откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра. Иркутский областной музыкальный театр начнет работать 5 февраля. Билеты на спектакли, которые не состоялись из-за пандемии коронавирусной инфекции, можно обменять на любой спектакль, кроме гала-концертов и премьер.



В этот же день откроется Черемховский драматический театр. Иркутский областной театр юного зрителя возобновит работу 12 февраля, а 16-го откроет двери Иркутский академический драматический театр. Иркутский областной театр кукол «Аистенок» откроется 27 февраля. Готовится к открытию и «Театр Пилигримов».