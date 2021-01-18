Экс-директор ФБР предупредил Байдена об угрозе бунта

Экс-директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми предупредил об угрозе беспорядков перед и во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Взбудораженные вооруженные люди, считающие, что у них «отобрали страну» готовы устроить беспорядки в связи с церемонией вступления в должность Джо Байдена, сказал в интервьюSky news Коми. Эти люди его очень беспокоят, заявил он.

Коми считает эту угрозу очень серьезной, но верит в то, что американские силы правопорядка смогут обеспечить безопасность. При этом он выразил недовольство полицией Капитолия, не сумевшей защитить конгресс от атаки сторонников Дональда Трампа.

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе.

Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.