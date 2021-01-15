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Новосибирские школы вернутся к очному обучению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школы и учреждения среднего профессионального образования в Новосибирской области с понедельника, 18 января, вернутся к очному обучению, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации зимние каникулы в новосибирских школах продлились на неделю дольше, чем обычно.

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«Поскольку работники системы образования Новосибирской области входят в группу риска, то вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь. Прошу руководителей взять на контроль организацию этого процесса при взаимодействии с медицинскими организациями на местах», – сказал министр образования региона Сергей Федорчук.

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urbasik

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