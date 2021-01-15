Новосибирские школы вернутся к очному обучению

Школы и учреждения среднего профессионального образования в Новосибирской области с понедельника, 18 января, вернутся к очному обучению, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации зимние каникулы в новосибирских школах продлились на неделю дольше, чем обычно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса

«Поскольку работники системы образования Новосибирской области входят в группу риска, то вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь. Прошу руководителей взять на контроль организацию этого процесса при взаимодействии с медицинскими организациями на местах», – сказал министр образования региона Сергей Федорчук.