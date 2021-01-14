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Европейский суд отклонил обвинения Украины против России

Источник:
РИА Новости
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Фото: CherryX / CC BY-SA 3.0

Европейский суд по правам человека счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014-2015 годах, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Большая палата ЕСПЧ большинством голосов сочла недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании.

При этом суд признал частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму».

Россия считает, что своим решением Европейский суд по правам человека подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Таким образом, судьи согласились дать правовую оценку претензиям украинской стороны.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киевские власти считают Крым «временно оккупированной территорией». Москва полагает, что референдум на полуострове состоялся в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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