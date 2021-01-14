Tesla заметила привидение на кладбище. ВИДЕО

Электромобиль Tesla Model 3 зафиксировал на кладбище невидимого человека, который ходил рядом с машиной — видеоролик опубликовал пользователь Twitter.

На кадрах видно, что Tesla распознает рядом с собой хаотично передвигающегося человека, хотя в реальности никого возле нее не было. Известно, что на авто в это время был активирован режим автономной езды.

«Кажется, у моей Tesla есть шестое чувство», — написал владелец машины.

Пользователи выдвинули несколько объяснений: радары электокара работали некорректно, это новая функция, позволяющая видеть привидения, или же «пасхалка», при которой Tesla боится кладбищ. Компания пока не прокомментировала эпизод.