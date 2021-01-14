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Tesla заметила привидение на кладбище. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Электромобиль Tesla Model 3 зафиксировал на кладбище невидимого человека, который ходил рядом с машиной — видеоролик опубликовал пользователь Twitter.

На кадрах видно, что Tesla распознает рядом с собой хаотично передвигающегося человека, хотя в реальности никого возле нее не было. Известно, что на авто в это время был активирован режим автономной езды.

«Кажется, у моей Tesla есть шестое чувство», — написал владелец машины.

Пользователи выдвинули несколько объяснений: радары электокара работали некорректно, это новая функция, позволяющая видеть привидения, или же «пасхалка», при которой Tesla боится кладбищ. Компания пока не прокомментировала эпизод.

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!