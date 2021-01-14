Tesla заметила привидение на кладбище. ВИДЕО

Электромобиль Tesla Model 3 зафиксировал на кладбище невидимого человека, который ходил рядом с машиной — видеоролик опубликовал пользователь Twitter.
На кадрах видно, что Tesla распознает рядом с собой хаотично передвигающегося человека, хотя в реальности никого возле нее не было. Известно, что на авто в это время был активирован режим автономной езды.
«Кажется, у моей Tesla есть шестое чувство», — написал владелец машины.
Пользователи выдвинули несколько объяснений: радары электокара работали некорректно, это новая функция, позволяющая видеть привидения, или же «пасхалка», при которой Tesla боится кладбищ. Компания пока не прокомментировала эпизод.
Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh— Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021