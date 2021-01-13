Коллекцию необычных новогодних елок собрали в омском музее

Музей «Искусство Омска» представил выставку «ПодЕЛЬники-2» из 50 необычных новогодних елок, сообщил пресс-центр городской администрации.

Проект впервые реализовали год назад. Он понравился омичам, поэтому новогоднюю выставку решили повторить.

«Мы – музей и художники – несомненно, состоим в сговоре, отвечая за создание такого разного, сложного и неповторимого арт-пространства одного города. В этом мы – настоящие заговорщики, подельники. В названии выставки прячутся еще несколько смыслов. Это и созвучное ему "поделка" — изготовленный вручную предмет, процесс создания которого является традиционным семейным досугом и сближает несколько поколений. И спрятанная в середине слова "ель" – главный атрибут новогоднего праздника, традиционный для многих стран», – прокомментировала директор музея Лариса Тимкова.

Например, дизайнеры Омской арт-резиденции придумали елку, внутри которой можно отдохнуть на креслах-баблах и полюбоваться, как свет проникает сквозь ветки и елочные игрушки.

Выставку авторских елок можно посетить в музее «Искусство Омска» в составе небольших групп (до пяти человек) до 1 февраля.