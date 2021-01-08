НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Проект «Стань фигуристом за семь дней», во время которого взрослых и детей бесплатно учат кататься на коньках, стартовал в Барнауле.

Программа обучения уже в третий раз проходит в барнаульском Парке спорта по улице Энтузиастов, 12, сообщает издание краевого Минспорта.

Участники мастер-классов учатся уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге и выполнять различные упражнения.

Занятия проводят бесплатно, однако участникам нужно заплатить только за выход на лед и прокат коньков. 100 рублей – со своими коньками, 150 рублей – аренда коньков. Время катания не ограничено.

Первый мастер-класс прошел в пятницу, 8 января, следующие состоятся в субботу и воскресенье, начало в 13.00 часов.

Еще по теме
Хоккеисты дадут бесплатные мастер-классы на катке Новосибирска
Ледовый городок откроется на набережной Новосибирска
Пилот изобразил в небе шприц в честь вакцинации от COVID-19
Сноубордист с парашютом влетел в дерево в Шерегеше
смотреть все
Зима #Хобби и досуг
КАРТИНА ДНЯ
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Мировые цены на продовольствие побили рекорд
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Подробности
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках
Сибирь 08.01.2021 18:08
Дайверы Алтайского заповедника отметили Новый год под водой
Сибирь 08.01.2021 17:17
Академик РАН из Томска умер из-за коронавируса
Сибирь 08.01.2021 13:39
Новогодние Иркутск и Красноярск сфотографировали из космоса
Сибирь 08.01.2021 12:57
Самое популярное
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3323
Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса
3171
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
3135
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
2819
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Мировые цены на продовольствие побили рекорд
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alaxel

И где, она, свобода? Мечта не сбывшаяся... Символ Америки похоже, придется демонтировать... Мистер, great_america,...

Alhazred

Демократия и свобода слова во всей красе)))

лачинов

Нормально так. Это в Белоруссии "мирные граждане", "злобный режим" и его "прислужники", а это образец...

skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии