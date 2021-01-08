Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках

Проект «Стань фигуристом за семь дней», во время которого взрослых и детей бесплатно учат кататься на коньках, стартовал в Барнауле.

Программа обучения уже в третий раз проходит в барнаульском Парке спорта по улице Энтузиастов, 12, сообщает издание краевого Минспорта.

Участники мастер-классов учатся уверенно стоять на коньках, балансировать на одной ноге и выполнять различные упражнения.

Занятия проводят бесплатно, однако участникам нужно заплатить только за выход на лед и прокат коньков. 100 рублей – со своими коньками, 150 рублей – аренда коньков. Время катания не ограничено.

Первый мастер-класс прошел в пятницу, 8 января, следующие состоятся в субботу и воскресенье, начало в 13.00 часов.