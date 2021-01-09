Самые ожидаемые игры 2021 года

Геймеры ждали 2021 год с нетерпением — впереди эксклюзивы для только-только появившихся консолей нового поколения и потенциально громкие релизы для ПК. В списке самых ожидаемых продолжения легендарных франшиз, ремейки, экспериментальные проекты и олдскульные стратегии. Какие игры нельзя пропустить?

S.T.A.L.K.E.R. 2

Потенциально одна из самых ожидаемых игр 2021 года для российских геймеров. Компания GSC Game World очень дозировано выдает подробности, поэтому информации об этом проекте очень мало. Первая часть игрs стала культовой, поэтому продолжение наверняка возьмет все лучшее от оригинальной истории.

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Разработчики оставят основные механики — S.T.A.L.K.E.R. 2 будет шутером от первого лица в открытом мире с элементами survival horror и ролевой игры. События сиквела происходят в Чернобыльской зоне отчуждения, игроки увидят сталкеров, мутантов, военных, а также столкнулся с новыми аномалиями.

Far Cry 6

Франшиза Far Cry давно приобрела легендарный статус. Шестая часть популярного экшена забросит главного героя в тропическую страну Яра, где правит тиран Антон Кастильо. Игроку предстоит свергнуть деспотичного правителя с помощью бойцов сопротивления и вернуть государству свободу.

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Геймплей Far Cry 6 — это классика шутера в открытом мире с кучей оружия и транспорта. Разработчики пообещали, что карта шестой части станет самой большой в истории серии. В ней найдется место джунглям, городам, фермерским поселкам. Протагонист сможет «покупать» наемников и приручать диких животных.

Diablo 4

Игры от Blizzard Entertainment практически гарантировано получают культовый статус. Diablo 4 хронологически продолжит сюжет третьей части, главным антагонистом игры станет Лилит — демон, вышедший из вечной войны Ада и Небес. Игрокам предложат пять различных персонажей с уникальными умениями.

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Особенностью Diablo 4 станет открытый мир с возможностью путешествовать вне зависимости от сюжетной кампании. Геймерам доступны пять больших регионов, а сами локации стали огромными. При прохождении будут встречаться другие игроки, при желании можно даже собирать целые отряды для выполнения заданий, что превращает RPG в многопользовательскую игру.

Hitman III

Экшен про лысого агента 47 должен стать финалом популярной трилогии — игрокам предложат сразу шесть огромных локаций, в которых наемному убийце предстоит устранить одну или несколько целей. Традиционно у геймеров будет множество вариантов выполнения заданий, что сделает геймплей разнообразным.

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Разработчики добавят новые механики, среди которых особая камера, позволяющая получать доступ к закрытым зонам. Также появится новое оружие. Игра выйдет сразу на всех доступных платформах: ПК, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Более того, миссии можно пройти даже в шлеме виртуальной реальности.

Horizon: Forbidden West

Обладателям PlayStation 4 и PlayStation 5 нельзя пропустить прямое продолжение великолепной Horizon: Zero Dawn от студии Guerrilla Games. Консольный эксклюзив вернет игрокам полюбившуюся охотницу Элой, которую ждут новые приключения в мире после глобального катаклизма.

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Сюжет Forbidden West развивается вокруг экологии — природа гибнет, главная героиня должна выяснить причину новой угрозы. Открытый мир станет куда больше первой части, в нем появятся новые механические монстры, а геймплей получит несколько интересных механик. Например, Элой научится нырять и плавать под водой.

King's Bounty 2

Отечественная RPG с элементами стратегии от 1C Entertainment порадует олдскульных игроков, которые помнят отличные первые части франшизы. Разработчики обещают революцию в жанре, который в последние годы терял популярность из-за отсутствия ярких новинок. Теперь ситуация может измениться. Проект выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Switch.



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Сюжет King's Bounty 2 станет мрачнее и серьезнее, теперь он будет ветвиться из-за поступков персонажей, а не по причине выбора ответов в диалогах. Кроме этого, исчезнут стандартные арены, пошаговые бои будут проходить прямо посреди трехмерной местности, где столкнулись отряды, поэтому рельеф станет влиять на итоги сражений.



Little Nightmares II

Первая часть платформенной аркады стала сенсацией и приобрела множество поклонников. В феврале 2021 года разработчики из Tarsier Studios выпустят продолжение щекочущей нервы истории. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

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В сиквеле игроки узнают дальнейшую историю Шестой. Девочка благополучно сбежала из Чрева и встретилась с мальчиком Моно. Вместе главным героям нужно исследовать мегаполис, который населяют зомбированные жители. Вскоре они узнают, что все горожане управляются с помощью огромной башни, именно она становится их целью.