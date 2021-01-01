Проезд в автобусах и трамваях подорожал в Томске

Стоимость проезда в общественном транспорте Томска увеличилась с 1 января до 23 рублей. Некоторые горожане могут рассчитывать на скидки, сообщил заммэра Владимир Брюханцев.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут купить билет в автобусах за 20 рублей, в трамваях и троллейбусах – за 18 рублей.

По словам Брюханцева, еще два года назад в мэрию обратились представители перевозчиков, которые требовали повышения стоимости проезда до 30 рублей днем и до 35 рублей – вечером.

«Тогда им отказали, потому что мэрия Томска настаивала на справедливом тарифе для горожан. Сейчас мы тоже на стороне томичей и не допустили изменения стоимости проезда больше, чем на рубль. Не изменилась стоимость проезда в вечернее время (25 рублей), проездных билетов и провоза багажа», – цитирует «АиФ» заммэра.

Для школьников и студентов стоимость месячных проездных билетов в городском транспорте не изменилась и составляет 800 рублей, для остальных пассажиров – 1,2 тысячи рублей, для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет – 360 рублей. Прежней останется стоимость провоза багажа – 10 рублей на всех видах транспорта.