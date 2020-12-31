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Трамвай с символикой ХК «Сибирь» вышел на линию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © группа ХК «Сибирь» «Вконтакте»

Художник Иван Ягода разрисовал трамвай с маршрута №14 в цвета хоккейного клуба, новосибирцы уже успели прокатиться на необычном трамвае.

На улицах Новосибирска появился трамвай – арт-объект с символикой любимой новосибирцами хоккейной команды, сообщается в группе ХК «Сибирь» «Вконтакте». Новосибирский художник-графитист Иван Ягода стал инициатором появления в городе необычного трамвая.

На трамвае №14 изображен талисман команды — злобный снеговик. Новосибирцы уже смогли прокатиться на трамвае.

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