Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов

Ужесточение техосмотра, электронное оформление договора купли-продажи и обжалование штрафов, модернизация автоаптечки — главные изменения, которые ждут автомобилистов в 2021 году.

А еще стоит ждать удорожания топлива. Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2021 года планово вырастут — на 4%. Правда, правительство обещает сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера.

В 2020 году активно обсуждались новые штрафы — за шины не по сезону, парковку на газоне, автохлам — но пока новый Кодекс об административных правонарушениях не принят.

Фото на техосмотре

Поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта. Основное новшество — фиксация процесса на фотографиях. Для оформления диагностической карты потребуются два снимка: до и после диагностики.

Изображения вместе с координатами места съемки отправятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Автовладелец по желанию сможет получить бумажную версию документа, но для покупки полиса ОСАГО она не нужна — страховщик возьмет номер карты из ЕАИСТО.

Стоимость ТО операторы будут устанавливать самостоятельно, но в рамках диапазона цен, заданного региональными властями и рассчитанного по методике федеральной антимонопольной службой. Она пока разрабатывается. Сейчас техосмотр обойдется от 300 до 1 тысячи рублей в зависимости от региона.

Автоаптечка по-новому

Минздрав пересмотрел состав автомобильной аптечки и разрешил водителям самостоятельно ее собрать, а не покупать готовую. «Старой» автоаптечкой, собранной до конца 2020 года, можно пользоваться еще три года.

Новый предмет в аптечке — медицинские маски. Изменилось количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов и перчаток.

Состав новой автоаптечки >>

Электронные возможности

Купля-продажа автомобилей, а также обжалование штрафов ПДД станут электронными — через портал «Госуслуги». Первая опция должна заработать с 1 мая, вторая — с 1 сентября.

Покупатель до совершения сделки ознакомится с параметрами и историей автомобиля (количеством владельцев, ограничениями судебных приставов), узнает, находится ли машина в розыске или в залоге. Это сделает процесс купли-продажи безопаснее.

Также водители смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушения, оформленные при помощи дорожных камер. К жалобе можно будет прикрепить документы, подтверждающие правоту гражданина, — фотографии или данные видеорегистраторов.

Роскошные авто и транспортный налог

Весной 2021 года Минпромторг пересмотрит список «роскошных» автомобилей, для которых транспортный налог рассчитывается с повышающим коэффициентом.

Неприятный сюрприз может ждать тех, кто купил в 2020 году машину, чья стоимость приближается к 3, 5, 10 и 15 миллионам рублей. Они вполне могут попасть в обновленный перечень. Например, к порогу в 3 миллиона рублей уже подошли Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Volkswagen Multivan.

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В Минпромторге заверили, что ориентируются в первую очередь на рекомендованную цену модели на момент выпуска. Если рекомендованная розничная цена машины была ниже установленных значений, к ней не будут применять повышающих коэффициентов.

Знак «Инвалид»

Автомобильный знак «Инвалид» перестает действовать с 1 января, его заменила запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. Именно по этой базе данных инспекторы ГИБДД будут проверять, имеет ли водитель право на удобную парковку.

Разрешение можно оформить онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги», сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Но опознавательный знак на машине лучше сохранить, чтобы избежать недоразумений.

Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Также автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Новый экзамен

По новому регламенту сдачи экзаменов «Площадку» и «город» объединили в единый экзамен, чтобы проверить навыки движения в реальной обстановке. Тест будет длиться 30-40 минут.

Сначала на закрытой территории водители будут демонстрировать умение заехать в бокс, выполнять параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве. А затем сразу же выедут на дорогу. Инспектор проверит, как экзаменуемый проезжает перекрестки, поворачивает налево и направо, разворачивается, обгонят, пропускает пешеходов и т.д. Кандидаты будут знать только перечень улиц и дорог, а также территорий, где им нужно будет проехать с экзаменатором.