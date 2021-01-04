НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
371 0
Фото: © ГИБДД Новосибирска
Ужесточение техосмотра, электронное оформление договора купли-продажи и обжалование штрафов, модернизация автоаптечки — главные изменения, которые ждут автомобилистов в 2021 году.

А еще стоит ждать удорожания топлива. Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2021 года планово вырастут — на 4%. Правда, правительство обещает сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера.

В 2020 году активно обсуждались новые штрафы — за шины не по сезону, парковку на газоне, автохлам — но пока новый Кодекс об административных правонарушениях не принят.

Фото на техосмотре

Поправки в закон о техосмотре вступят в силу с 1 марта. Основное новшество — фиксация процесса на фотографиях. Для оформления диагностической карты потребуются два снимка: до и после диагностики.

Изображения вместе с координатами места съемки отправятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Автовладелец по желанию сможет получить бумажную версию документа, но для покупки полиса ОСАГО она не нужна — страховщик возьмет номер карты из ЕАИСТО.

Стоимость ТО операторы будут устанавливать самостоятельно, но в рамках диапазона цен, заданного региональными властями и рассчитанного по методике федеральной антимонопольной службой. Она пока разрабатывается. Сейчас техосмотр обойдется от 300 до 1 тысячи рублей в зависимости от региона.

Автоаптечка по-новому

Минздрав пересмотрел состав автомобильной аптечки и разрешил водителям самостоятельно ее собрать, а не покупать готовую. «Старой» автоаптечкой, собранной до конца 2020 года, можно пользоваться еще три года.

Новый предмет в аптечке — медицинские маски. Изменилось количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов и перчаток. 

Состав новой автоаптечки >>

Электронные возможности

Купля-продажа автомобилей, а также обжалование штрафов ПДД станут электронными — через портал «Госуслуги». Первая опция должна заработать с 1 мая, вторая — с 1 сентября.

Покупатель до совершения сделки ознакомится с параметрами и историей автомобиля (количеством владельцев, ограничениями судебных приставов), узнает, находится ли машина в розыске или в залоге. Это сделает процесс купли-продажи безопаснее.

Также водители смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушения, оформленные при помощи дорожных камер. К жалобе можно будет прикрепить документы, подтверждающие правоту гражданина, — фотографии или данные видеорегистраторов.

Роскошные авто и транспортный налог

Весной 2021 года Минпромторг пересмотрит список «роскошных» автомобилей, для которых транспортный налог рассчитывается с повышающим коэффициентом.

Неприятный сюрприз может ждать тех, кто купил в 2020 году машину, чья стоимость приближается к 3, 5, 10 и 15 миллионам рублей. Они вполне могут попасть в обновленный перечень. Например, к порогу в 3 миллиона рублей уже подошли Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Volkswagen Multivan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько стоит самое дорогое авто в России?

В Минпромторге заверили, что ориентируются в первую очередь на рекомендованную цену модели на момент выпуска. Если рекомендованная розничная цена машины была ниже установленных значений, к ней не будут применять повышающих коэффициентов.

Знак «Инвалид»

Автомобильный знак «Инвалид» перестает действовать с 1 января, его заменила запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. Именно по этой базе данных инспекторы ГИБДД будут проверять, имеет ли водитель право на удобную парковку.

Разрешение можно оформить онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги», сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Но опознавательный знак на машине лучше сохранить, чтобы избежать недоразумений.

Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5 тысяч рублей. Также автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Новый экзамен

По новому регламенту сдачи экзаменов «Площадку» и «город» объединили в единый экзамен, чтобы проверить навыки движения в реальной обстановке. Тест будет длиться 30-40 минут.

Сначала на закрытой территории водители будут демонстрировать умение заехать в бокс, выполнять параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве. А затем сразу же выедут на дорогу. Инспектор проверит, как экзаменуемый проезжает перекрестки, поворачивает налево и направо, разворачивается, обгонят, пропускает пешеходов и т.д. Кандидаты будут знать только перечень улиц и дорог, а также территорий, где им нужно будет проехать с экзаменатором.

Тема: Правила жизни
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Тарифы ЖКХ, самозанятость и детские выплаты: что изменится с 1 июля
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
•
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Как это работает
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель отсудил сотни тысяч рублей за нечищеную дорогу
Сибирь 04.01.2021 15:55
Ученые подсчитали, сколько пластика съедают рыбы в Сибири
Сибирь 04.01.2021 15:29
Реконструкция крупнейшего бассейна СКА начнется в Новосибирске
Сибирь 04.01.2021 14:46
40-градусные морозы задержатся на Алтае
Сибирь 04.01.2021 14:18
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20579
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9173
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4592
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3411
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
•
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...