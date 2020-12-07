Самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу

Самый дорогой в России автомобиль стоимостью в 225 миллионов рублей продается в Москве, объявление появилось на портале «Авто.ру».

Продавец оценил гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета в 225,6 миллиона рублей. Салон отделан высококачественной коричневой кожей с карбоновыми вставками.

Пробег авто составляет 700 километров. Его мощность — 1,5 тысячи лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды. При этом максимальная скорость машины — 420 километров в час.

Суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев.

Bugatti Chiron выпускается с 2016 года, планируется выход 500 автомобилей. Модель получила название в честь автогонщика Луи-Александра Широна, который выступал за марку с 1928 по 1958 год.