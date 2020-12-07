НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Фото: © auto.ru

Самый дорогой в России автомобиль стоимостью в 225 миллионов рублей продается в Москве, объявление появилось на портале «Авто.ру».

Продавец оценил гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета в 225,6 миллиона рублей. Салон отделан высококачественной коричневой кожей с карбоновыми вставками.

Пробег авто составляет 700 километров. Его мощность — 1,5 тысячи лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды. При этом максимальная скорость машины — 420 километров в час.

Суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев.

Bugatti Chiron выпускается с 2016 года, планируется выход 500 автомобилей. Модель получила название в честь автогонщика Луи-Александра Широна, который выступал за марку с 1928 по 1958 год.

Еще по теме
Водители заочно поспорили с Минпромторгом о ценах на роскошные авто
Более 30 электрозаправок установят в 2021 году в Новосибирске
Корейские и японские авто меньше всего потеряли в цене
Renault косметически изменил Logan и Sandero в России
смотреть все
Авто #Авторынок
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами
•
Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ-100
•
Роскосмос представил стрелковое оружие собственной разработки
•
МВД отправит неисправные авто на повторный техосмотр
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Арктический холод придет в Восточную Сибирь
Сибирь 07.12.2020 13:42
Профессор НГМУ рассказала о третьей волне коронавируса
Сибирь 07.12.2020 13:42
Снегопады и метели накроют Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 13:25
Власти Хакасии обменяют участок земли на квартиры для медиков
Сибирь 07.12.2020 13:18
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3896
Шамсутдинов не извинился перед вдовой убитого лейтенанта
3137
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2624
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2539
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами
•
Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ-100
•
Роскосмос представил стрелковое оружие собственной разработки
•
МВД отправит неисправные авто на повторный техосмотр
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
50
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
33
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27