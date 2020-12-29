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Вакцина новосибирского «Вектора» поступила в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», поступила в Забайкальский край. Со среды начнется прививочная кампания, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«28 декабря в край поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор". На сегодняшний день получено 1,3 тысячи доз вакцины, рассчитанной на вакцинацию 650 человек», — сообщил замруководителя управления краевого Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.

Вакцина стимулирует выработку иммунитета после двукратного внутримышечного применения. Интервал между прививками составляет не менее двух-трех недель.

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Вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет. 

Первыми в крае будут привиты люди из групп риска — медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, Читинской противочумной станции.

Напомним, первая вакцина от COVID-19 «Спутник V» поступила в Забайкалье в октябре. Она предназначена в первую очередь для вакцинации медицинских работников. По состоянию на понедельник первую вакцинацию получили 462 медработника края, двукратно привито 42 сотрудника медицинских организаций. Иммунизация продолжается.

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