Документальное в Wink: сериал «Девяностые» разорвет стереотипы

Масштабный документальной проект о России 90-х годов писателя Сергея Минаева выйдет в январе — эксклюзивно в онлайн-сервисах more.tv и видеосервисе Wink.

Многосерийный фильм-антология «Девяностые» нацелен на то, чтобы уйти от стереотипных оценок того времени. Например, того, что в 90-е повсеместно убивали людей. Авторы проекта говорят, что сделали максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон.

В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия.

Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко, Михаил Козырев, Леонид Бурлаков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Тимур Мамедов, Алексей Венедиктов, Анатолий Куликов, Александр Любимов, Сергей Васильев, Игорь Мишин, Элла Стюарт и многие другие.

Сериал условно делится на несколько тематических блоков, освещая такие темы как политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.

Первым фильмом станет «Мумий Тролль. Морская», посвященный выпуску революционного музыкального альбома, перевернувшего все представление о рок музыке.

Премьера состоится в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink4 января 2021. Зрителя ждут уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и личные архивы музыканта Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова.

Wink можно подключить бесплатно. До 31 декабря в новогодней онлайн-игре «Вопросы про» разыгрываются промокоды на пакет «Новогодни» (30 тысяч фильмов и сериалов, 120 ТВ-каналов). Участнику игры достаточно заработать баллы за верный ответ на вопрос, а затем обменять их на нужный промокод в игровом магазине.

Пакет «Новогодний» можно активировать в любой день до 31 января 2021 года. Действовать он будет 30 дней, после чего самостоятельно отключится.

Wink — это видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает через браузер на ПК, может быть установлен на телевизоры, приставки, планшеты и смартфоны. В Wink всегда в бесплатном доступе 20 федеральных каналов и небольшая часть киноколлекции. Остальное можно подключать в составе подписок или просматривать (брать в аренду, скачивать) за индивидуальную плату.