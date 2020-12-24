Морозы до 45 градусов ударят в Кузбассе

Сильные морозы до 40-45 градусов ожидаются в Кузбассе в выходные, сообщил Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в пятницу, 25 декабря, в регионе ожидается снег, местами метели, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. На дорогах сильное ухудшение видимости. В течение дня похолодание.

Затем в Кемеровской области ударят сильные морозы. 26-28 декабря минимальная температура воздуха днем составит минус 30-35 градусов, местами до минус 40. Ночами морозы будут еще крепче — до 43-47 градусов мороза.