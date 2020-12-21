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Жителям России надоел коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России все меньше хотят знать о коронавирусе. Исследования показывают, что пользователи Сети с большим удовольствием узнают новости о елках, «Оливье» и новогодних праздниках, сообщил Центр политконъюктуры.

Вторая волна коронавируса в России достигла самого высокого уровня с начала пандемии — последние две недели выявляется более 25 тысяч новых случаев каждый день. Но внимание людей к вирусу снижается. Читать о COVID не хотят ни в социальных сетях, ни в СМИ.

На предыдущей неделе самая популярной темой стала объявленная Владимиром Путиным всеобщая вакцинация, на втором месте— дискуссия о статистике смертности от коронавируса, на третьем месте — обсуждение возможных ограничений.

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На четвертом и пятом месте — связанное с вакцинацией воздержание от алкоголя. Пользователи Сети хотят знать, правда ли нельзя пить алкоголь, и какой срок воздержания нужен. Чаще всего о коронавирусе пишут в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области.

В последние недели декабря количество сообщений и поисковых запросов о коронавирусе продолжит снижаться. Жители России активно интересуются тематикой Нового года. Елки и «Оливье» интересуют пользователей больше, чем COVID.

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