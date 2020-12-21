Финалист шоу «Голос» выступит в Новосибирской филармонии

Участник команды Валерия Сюткина из «Голоса» Олег Аккуратов выступит в составе трио в концерте «Дань уважения Рэю Чарльзу» 22 декабря в Новосибирской филармонии, сообщила пресс-служба организации.

Концерт «Дань уважения Рэю Чарльзу» пройдет 22 декабря в Камерном зале филармонии. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 1100 рублей.

Невидящий от рождения Олег Аккуратов — всемирно известный музыкант, академический и джазовый пианист, вокалист, за плечами которого множество побед (Гран-при и первые места) на престижных конкурсах.

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Аккуратов выступал в резиденции папы римского, сотрудничал с такими звездами, как Монсеррат Кабалье, его выход на сцену завершал церемонию закрытия XI Паралимпийских игр в Сочи. По приглашению Уинтона Марсалиса Олег выступил в Rose Hall нью-йоркского Линкольн-центра.

Трио Олега Аккуратова — самый знаковый проект музыканта. В течение последних нескольких лет он выступал в этом составе на крупнейших джазовых фестивалях и площадках России, в том числе и для нескольких тысяч гостей ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Трио Олега Аккуратова продолжит джазовую линию «Белого фестиваля» Новосибирской филармонии.

Сейчас музыкант принимает участие в девятом сезоне шоу «Голос». Он попал в команду к Валерию Сюткину и дошел до полуфинала. Аккуратова называют одним из уверенных кандидатов в победители.