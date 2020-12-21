НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Финалист шоу «Голос» выступит в Новосибирской филармонии

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

Участник команды Валерия Сюткина из «Голоса» Олег Аккуратов выступит в составе трио в концерте «Дань уважения Рэю Чарльзу» 22 декабря в Новосибирской филармонии, сообщила пресс-служба организации.

Концерт «Дань уважения Рэю Чарльзу» пройдет 22 декабря в Камерном зале филармонии. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 1100 рублей.

Невидящий от рождения Олег Аккуратов — всемирно известный музыкант, академический и джазовый пианист, вокалист, за плечами которого множество побед (Гран-при и первые места) на престижных конкурсах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыбраны финалисты девятого «Голоса»

Аккуратов выступал в резиденции папы римского, сотрудничал с такими звездами, как Монсеррат Кабалье, его выход на сцену завершал церемонию закрытия XI Паралимпийских игр в Сочи. По приглашению Уинтона Марсалиса Олег выступил в Rose Hall нью-йоркского Линкольн-центра.

Трио Олега Аккуратова — самый знаковый проект музыканта. В течение последних нескольких лет он выступал в этом составе на крупнейших джазовых фестивалях и площадках России, в том числе и для нескольких тысяч гостей ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Трио Олега Аккуратова продолжит джазовую линию «Белого фестиваля» Новосибирской филармонии.

Сейчас музыкант принимает участие в девятом сезоне шоу «Голос». Он попал в команду к Валерию Сюткину и дошел до полуфинала. Аккуратова называют одним из уверенных кандидатов в победители.

Еще по теме
Служба безопасности Лободы накажет виновников за удаленное «moLOko»
Выбраны финалисты девятого «Голоса»
Зрительское голосование изменило историю «Голоса»
Дима Билан запел по-новому в альбоме «Вторая жизнь»
смотреть все
Культгид #Музыка #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден ответит ударом на «российские» кибератаки
•
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Дании и Нидерландах
•
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
•
«Великое соединение» Юпитера и Сатурна состоится 21 декабря
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Травников пригрозил новыми ограничительными мерами из-за очередей в ТЦ
Сибирь 21.12.2020 12:25
Водитель «Волги» погиб после ДТП со снегоуборщиком в Новосибирске
Сибирь 21.12.2020 12:19
Склад алкоголя вспыхнул в Томске
Сибирь 21.12.2020 11:58
Финалист шоу «Голос» выступит в Новосибирской филармонии
Сибирь 21.12.2020 11:51
Самое популярное
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
3681
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3013
Появился новый штраф для водителей
2813
Прокуратура потребовала запрета популярного аниме
2808
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден ответит ударом на «российские» кибератаки
•
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Дании и Нидерландах
•
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
•
«Великое соединение» Юпитера и Сатурна состоится 21 декабря
Подробности
•
Когда работаем и отдыхаем в 2021 году. ИНФОГРАФИКА
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
33
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
30
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
24
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
23