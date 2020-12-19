Выбраны финалисты девятого «Голоса»

Наставники и зрители выбрали финалистов девятого сезона «Голоса», за главный приз проекта поборются восемь человек.

На этапе полуфинала за участников голосовали и члены жюри, и зрители. Наставник распределял между подопечными 100%, к этим числам прибавлялись зрительские голоса.

Меньше все баллов набрали и выбыли — Фантине Притула, Надежда Самкова, Жан Милимеров и Юрий Гордиенко.

В финал вышли Сурен Платонов и Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Кирилл Суслов и Яна Габбасова от Полины Гагариной, Мария Русакова и Дмитрий Венгеров, который перешел в команду Шнурова от Сюткина, и Елизавета Пурис и Василий Пасечник от Басты.