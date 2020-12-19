НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Выбраны финалисты девятого «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставники и зрители выбрали финалистов девятого сезона «Голоса», за главный приз проекта поборются восемь человек.

На этапе полуфинала за участников голосовали и члены жюри, и зрители. Наставник распределял между подопечными 100%, к этим числам прибавлялись зрительские голоса.

Меньше все баллов набрали и выбыли — Фантине Притула, Надежда Самкова, Жан Милимеров и Юрий Гордиенко.

В финал вышли Сурен Платонов и Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Кирилл Суслов и Яна Габбасова от Полины Гагариной, Мария Русакова и Дмитрий Венгеров, который перешел в команду Шнурова от Сюткина, и Елизавета Пурис и Василий Пасечник от Басты.

Еще по теме
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
Зрительское голосование изменило историю «Голоса»
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
Срок окончания пандемии нашли в предсказании Ванги
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг существование бункера Путина
•
Навального допросила немецкая полиция
•
Депутат Госдумы умер от коронавируса
•
МВД создаст в России киберполицию
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
Сибирь 19.12.2020 12:37
Швейцарское СМИ сравнило сибиряков с «русско‑азиатскими медведями»
Сибирь 19.12.2020 11:39
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
Сибирь 18.12.2020 17:40
Штормовое предупреждение объявили в Хакасии
Сибирь 18.12.2020 17:28
Самое популярное
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
23005
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
22806
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11780
Неожиданно много людей с антителами к коронавирусу нашли в Кузбассе
2740
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг существование бункера Путина
•
Навального допросила немецкая полиция
•
Депутат Госдумы умер от коронавируса
•
МВД создаст в России киберполицию
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
29
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Путин объяснил отравление Навального
22